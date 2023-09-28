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  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov
  • Melodije brez vozlanja kablov

Izdelek ni več na voljo

Brezžične ušesne slušalke z mikrofonom

TAE1205BK/00

1
| (3) Ocene
Melodije brez vozlanja kablov
Glasbo vedno nosite s seboj. Te brezžične slušalke, odporne na pljuske in potenje, vam zagotavljajo odličen zvok, udobno prileganje in do 7-urno avtonomijo predvajanja. Kadar potrebujete več avtonomije, pa hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 1 uro predvajanja glasbe.
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Melodije brez vozlanja kablov

  • 8 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del

  • Udobno

  • Odporne na škropljenje in pot, IPX4

  • Odlična pasivna izolacija šumov

Zaščita IPX4 zagotavlja odpornost proti pljuskom in potu

Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuske iz vseh smeri. Pot jim ne bo škodil, prav tako vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zanesljivo, prilagodljivo, udobno

Prilagodljivi stabilizatorji se tesno prilegajo pod rob ušesa in zagotavljajo zanesljivo namestitev ter boljšo pasivno protihrupno izolacijo. Ovalna akustična cev ter izmenljivi gumijasti čepki pa ustvarjajo udobno prileganje ušesu. Ploščat kabel za slušalke udobno počiva za vašim vratom ne glede na to, ali imate slušalke v ušesih ali ne.

Magnetni ušesni čepki. Ploščati kabel, ki se ne vozla.

Te slušalke imajo magnetne ušesne čepke, ki se držijo skupaj in ploščat kabel za slušalke, ki se upira vozlanju. Ko jih izvlečete iz torbe ali žepa, vam ne bo treba razpletati vozlov preden boste lahko prisluhnili svojemu seznamu predvajanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

3

Ocene

5
4
3
2

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Prednosti

Nu pot sa gasesc.

Slabosti

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Ta ocena je bila podana za TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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