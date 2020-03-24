Izdelek ni več na voljo
Mogoči in drzni nizki toni. Brez motenj.
Poslušajte zvoke z mogočnimi in drznimi nizkimi toni. Odpravite motnje s tehnologijo aktivnega odpravljanja šumov (ANC). Te brezžične naušesne slušalke so namenjene vsem vašim priljubljenim ritmom. Eno polnjenje omogoča do 15 ur predvajanja, tudi pri vklopljenem aktivnem odpravljanju šumov.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Popolnoma zložljivo
Aktivno odpravljanje šumov (ANC) zagotavlja, da hrup vlaka ne bo motil vašega uživanja v ritmih. Želite tišino? Enostavno aktivirajte ANC brez predvajanja glasbe. Slušalke omogočajo do 15 ur predvajanja z vklopljenim ANC in do 18 ur predvajanja z izklopljenim ANC. Čas polnjenja prek povezave USB znaša samo 2 uri.
Vzemite plesni oder s seboj. 32 mm zvočne enote iz neodima poskrbijo za jasen zvok in mogočne nizke tone.
Brezžične naušesne slušalke tehtajo le 145,5 g in z njimi lahko resnično udobno uživate v nizkih tonih. Naglavni trak je enostavno nastavljiv in tako lahek, da ga boste komaj čutili. Ušesni školjki sta mehki in prilagodite lahko njun kot, da boste dosegli popoln občutek nošenja.
4.4
od 5
18
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
vuk7
24/03/2020
Hrvatska
Philips BASS+
Odličan zvuk a posebno se lijep dizajn slušalica..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke
Datum uporabe 2020-02-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke
Datum uporabe 2020-02-24
Alphatron9012
19/12/2020
Magyarország
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.
Prednosti
A létezése
Slabosti
Olyan nincs
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Datum uporabe 2020-08-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató
Datum uporabe 2020-08-19
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Prednosti
Cena/ Jakość++
Slabosti
W sumie nie widzę żadnych
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum uporabe 2019-03-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Datum uporabe 2019-03-30
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