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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke z odpravljanjem šumov

TABH305BK/00

4.4

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Mogoči in drzni nizki toni. Brez motenj.

Poslušajte zvoke z mogočnimi in drznimi nizkimi toni. Odpravite motnje s tehnologijo aktivnega odpravljanja šumov (ANC). Te brezžične naušesne slušalke so namenjene vsem vašim priljubljenim ritmom. Eno polnjenje omogoča do 15 ur predvajanja, tudi pri vklopljenem aktivnem odpravljanju šumov.

Poglej vse prednosti

Mogoči in drzni nizki toni. Brez motenj.

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Popolnoma zložljivo

15 ur predvajanja z vklopljeno tehnologijo aktivnega odpravljanja šumov (ANC)

Aktivno odpravljanje šumov (ANC) zagotavlja, da hrup vlaka ne bo motil vašega uživanja v ritmih. Želite tišino? Enostavno aktivirajte ANC brez predvajanja glasbe. Slušalke omogočajo do 15 ur predvajanja z vklopljenim ANC in do 18 ur predvajanja z izklopljenim ANC. Čas polnjenja prek povezave USB znaša samo 2 uri.

Mogočni nizki toni. 32 mm zvočne enote iz neodima.

Vzemite plesni oder s seboj. 32 mm zvočne enote iz neodima poskrbijo za jasen zvok in mogočne nizke tone.

Teža samo 145,5 g. Lahek občutek. Dolgotrajno poslušanje.

Brezžične naušesne slušalke tehtajo le 145,5 g in z njimi lahko resnično udobno uživate v nizkih tonih. Naglavni trak je enostavno nastavljiv in tako lahek, da ga boste komaj čutili. Ušesni školjki sta mehki in prilagodite lahko njun kot, da boste dosegli popoln občutek nošenja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

18

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Philips BASS+

Odličan zvuk a posebno se lijep dizajn slušalica..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke

Datum uporabe 2020-02-24

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Bežične slušalice s blokiranjem buke

Datum uporabe 2020-02-24

19/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Nekem 5/5. Imádtam a basszus átadást, a mély hangok kiemelését. A rap és a rock is kiválóan hangzott rajta, nem torzított és mintha masszírozta volna a fülemet basszusosabb zene hallgatása soráb.

Prednosti

A létezése

Slabosti

Olyan nincs

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Datum uporabe 2020-08-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Vezeték nélküli zajkioltó fejhallgató

Datum uporabe 2020-08-19

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Prednosti

Cena/ Jakość++

Slabosti

W sumie nie widzę żadnych

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum uporabe 2019-03-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Datum uporabe 2019-03-30

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