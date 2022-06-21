Izdelek ni več na voljo
TAA7607BK/00
Bodite svobodni in hkrati ne zamudite ničesar
Med tekom, sprehodom ali med vožnjo – oboževali jih boste! S temi lahkimi, udobnimi in trpežnimi brezžičnimi športnimi slušalkami z odprto zasnovo boste slišali vse, kar se dogaja okoli vas, hkrati pa tudi svojo glasbo in klice. Od parkov do mestnih ulic – vaš trening bo odslej na zavidljivem nivoju.
Namestitev ob ušesih
Tehnologija kostne prevodnosti
Razločni klici
LED-sijalke za varnost med tekom
Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, kar pomeni, da vam slušalk ni treba vstavljati v uho ali nositi takšnih, ki uho prekrivajo. Namesto tega zvok potuje z vaših ličnic neposredno v notranje uho – in glasba se čarobno zasliši!
Se radi sprehajate v dežju? Oznaka IP66 pomeni, da umazanija ali dež ne moreta onemogočiti delovanja slušalk ter jih je varno in preprosto polniti tudi, če se zmočijo. Preprosto jih obrišite in pritrdite na polnilni kabel z magnetnim priključkom.
Tecite ponoči. Zvečer se odpravite na pohod po planinski poti, ali na kolesarjenje po gozdu. Svetlobni trak z LED-sijalkami na zadnji strani ovratnega obroča poskrbi, da boste v temnem okolju vedno vidni. LED-sijalke lahko upravljate prek aplikacije Philips Headphones ali gumbom za vklop/izklop na ovratnem obroču slušalk.
3.8
od 5
66
Ocene
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Prednosti
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Slabosti
Ziadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Datum uporabe 2022-02-07
Swatu
30/05/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Ta ocena je bila podana za TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Datum uporabe 2024-04-30
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.