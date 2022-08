Vgrajeni upravljalni elementi. Enostavno seznanjanje.

Z gumbi na ovratnem obroču lahko predvajanje začasno zaustavite, sprejemate klice, spreminjate glasnost in še več. Slušalke so pripravljene na seznanjanje takoj po vklopu povezave Bluetooth. Sočasno se lahko povežete z dvema napravama. To je uporabno, kadar poslušate glasbo prek telefona in želite hkrati prek pametne ure prejemati tudi obvestila o vašem treningu.