Trenirajte intenzivno in hkrati ostanite osveženi. UV-čiščenje.

Dviganje uteži ali trening na sobnem kolesu. Ne glede na to, na kakšen način radi sprožate endorfine, se lahko pri uporabi teh slušalk dobro preznojite! Ko z vadbo končate, slušalke enostavno pospravite v polnilni etui in cikel UV-čiščenja bo odstranil do 99 % bakterij.