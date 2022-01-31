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Izdelek ni več na voljo
Prileganje v uho
Merilnik srčnega utripa
Ušesne zanke ali stabilizatorji
UV-čiščenje
Za nizko do srednje intenzivno vadbo, pri kateri bodo prilagodljivi in snemljivi stabilizatorji zagotavljajo vedno zanesljivo namestitev. Pri intenzivnejši vadbi bodo snemljive ušesne zanke slušalke vedno zadržale na mestu. Za popolno ujemanje z vašim slogom izberite želeno barvo ušesnih zank ali stabilizatorjev.
Z merilnikom srčnega utripa trenirajte pametneje. Združljiv je s priljubljenimi aplikacijami za spremljanje telesne pripravljenosti in aplikacijo Philips Headphones. Če vaša izbrana aplikacija podpira sprotno posodabljanje podatkov, boste med treningom lahko slišali odčitke srčnega utripa. Tako boste vedeli, ali morate pospešiti ali upočasniti tempo.
Dviganje uteži ali trening na sobnem kolesu. Ne glede na to, na kakšen način radi sprožate endorfine, se lahko pri uporabi teh slušalk dobro preznojite! Ko z vadbo končate, slušalke enostavno pospravite v polnilni etui in cikel UV-čiščenja bo odstranil do 99 % bakterij.
4.4
od 5
11
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Pametne športne slušalke
Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!
Prednosti
100%
Slabosti
0%
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke
Hrazda
01/06/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
perfektní zvuk, super drží v uších,
Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců
Prednosti
voděodolnost
Slabosti
nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники