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  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trenirajte pametneje
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  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje
  • Trenirajte pametneje

Izdelek ni več na voljo

Popolnoma brezžične športne slušalke

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Trenirajte pametneje
Tecite hitreje. Skočite višje. Te popolnoma brezžične športne slušalke se s snemljivimi ušesnimi zankami zanesljivo prilegajo. Naj vas energija zvoka ohranja osredotočene, vgrajeni merilnik srčnega utripa pa vam bo z nadzorom vašega telesa pomagal do optimalne vadbe.
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Trenirajte pametneje

  • Prileganje v uho

  • Merilnik srčnega utripa

  • Ušesne zanke ali stabilizatorji

  • UV-čiščenje

Prilagodljivo. Ušesne zanke ali stabilizatorji.

Prilagodljivo. Ušesne zanke ali stabilizatorji.

Za nizko do srednje intenzivno vadbo, pri kateri bodo prilagodljivi in snemljivi stabilizatorji zagotavljajo vedno zanesljivo namestitev. Pri intenzivnejši vadbi bodo snemljive ušesne zanke slušalke vedno zadržale na mestu. Za popolno ujemanje z vašim slogom izberite želeno barvo ušesnih zank ali stabilizatorjev.

Prisluhnite svojemu telesu. Merilnik srčnega utripa.

Prisluhnite svojemu telesu. Merilnik srčnega utripa.

Z merilnikom srčnega utripa trenirajte pametneje. Združljiv je s priljubljenimi aplikacijami za spremljanje telesne pripravljenosti in aplikacijo Philips Headphones. Če vaša izbrana aplikacija podpira sprotno posodabljanje podatkov, boste med treningom lahko slišali odčitke srčnega utripa. Tako boste vedeli, ali morate pospešiti ali upočasniti tempo.

Trenirajte intenzivno in hkrati ostanite osveženi. UV-čiščenje.

Trenirajte intenzivno in hkrati ostanite osveženi. UV-čiščenje.

Dviganje uteži ali trening na sobnem kolesu. Ne glede na to, na kakšen način radi sprožate endorfine, se lahko pri uporabi teh slušalk dobro preznojite! Ko z vadbo končate, slušalke enostavno pospravite v polnilni etui in cikel UV-čiščenja bo odstranil do 99 % bakterij.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

11

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Pametne športne slušalke

Ker jih lahko zataknem za uho, mi ne padajo iz ušesa. Po uporabi jih enostavno razkužim v škatlici. Ima merilnik srčnega utripa za pametno vadbo. Vgrajen mikrofon, zelo odporne na vodo in prah!

Prednosti

100%

Slabosti

0%

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Popolnoma brezžične športne slušalke

01/06/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

perfektní zvuk, super drží v uších,

Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců

Prednosti

voděodolnost

Slabosti

nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

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