2 leti garancije
Natančna, naravna reprodukcija zvoka
Noise Canceling Pro
Razločnejši klici na poti
Zanesljivo prileganje v ušesu
Je v fitnesu gneča? V parku močno piha? Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vplivi vetra. Če tečete v bližini prometne ceste, enostavno tapnite slušalke ter vklopite način Awareness Mode.
Namenski mikrofoni med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem AI odstrani šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne govorjenja ljudi, ki stojijo poleg vas.
Kakorkoli se gibate, te slušalke vedno ostanejo na svojem mestu. Silikonske ušesne blazinice so teksturirane, zato so slušalke čvrsto oprijete v ušesih. Prijemanje s potnimi rokami je zanesljivo. Površina slušalk je odsevna, kar izboljšuje vidljivost ponoči.
Nagrade
4.9
od 5
37
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Faireball
02/05/2025
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Ár-érték aránya nagyon kedvező.
Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.
Prednosti
Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.
Slabosti
Eddig olyat nem tapasztaltam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató
barkar1986
11/04/2025
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Prednosti
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Slabosti
Nie zauwazylem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Prednosti
Moc, design, proste w obsłudze
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Potrebna je posodobitev programske opreme. Aplikacija Philips Headphones vas bo obvestila, ko bo na voljo najnovejša različica programske opreme.