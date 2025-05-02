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  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
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  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme
  • Del vaše športne opreme

Popolnoma brezžične slušalke

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

2 Nagrade

Del vaše športne opreme
Ne glede na to, ali ste v telovadnici ali na ulici, te popolnoma brezžične športne slušalke z odpravljanjem šumov vas vedno spodbujajo h gibanju. Glasba in podkasti zvenijo odlično in če se boste ustavili, da bi telefonirali, vas bo sogovornik jasno slišal. Zanesljivo prileganje v ušesu poskrbi, da slušalke vedno ostanejo na mestu.
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Del vaše športne opreme

  • Natančna, naravna reprodukcija zvoka

  • Noise Canceling Pro

  • Razločnejši klici na poti

  • Zanesljivo prileganje v ušesu

Prepustite se zvoku. Noise Canceling Pro.

Prepustite se zvoku. Noise Canceling Pro.

Je v fitnesu gneča? V parku močno piha? Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vplivi vetra. Če tečete v bližini prometne ceste, enostavno tapnite slušalke ter vklopite način Awareness Mode.

Razločnejši klici na poti. Sogovorniki bodo slišali vas, ne šumov.

Razločnejši klici na poti. Sogovorniki bodo slišali vas, ne šumov.

Namenski mikrofoni med klicem zaznavajo vaš glas, medtem ko algoritem AI odstrani šume iz vaše okolice. Vaši sogovorniki bodo zato slišali vas in ne govorjenja ljudi, ki stojijo poleg vas.

Zanesljivo prileganje v ušesu. Med gibanjem jih ne boste izgubili.

Zanesljivo prileganje v ušesu. Med gibanjem jih ne boste izgubili.

Kakorkoli se gibate, te slušalke vedno ostanejo na svojem mestu. Silikonske ušesne blazinice so teksturirane, zato so slušalke čvrsto oprijete v ušesih. Prijemanje s potnimi rokami je zanesljivo. Površina slušalk je odsevna, kar izboljšuje vidljivost ponoči.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

37

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

02/05/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Ár-érték aránya nagyon kedvező.

Nagyon kényelmes és jó minőségű a hangja. Nem csúszik ki a fülemből.

Prednosti

Nagyon kedvező az ára és mégis jó minőségű a hang, valamint nem csúszik ki a fülből.

Slabosti

Eddig olyat nem tapasztaltam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Valódi vezeték nélküli fülhallgató

11/04/2025

Polska

Polska

Preverjen kupec

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Prednosti

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Slabosti

Nie zauwazylem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Prednosti

Moc, design, proste w obsłudze

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ta ocena je bila podana za TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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