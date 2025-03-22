2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Kompakten in zložljiv
Pripravljen za uporabo v 30 sekundah
1000 W, do 20 g/min
Ne potrebujete likalne deske
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.
1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.
5.0
od 5
32
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Toni-st
22/03/2025
Hrvatska
Odličan proizvod
Bila sam izuzetno sumnjičava prema ovom glačalu, ali stvarno je jednostavan, praktičan i dobro odradi što treba. Bluze i hlače više nisu problem, ispegla sve u 5 min. I zabavno je.
Prednosti
Glačanje male količine odjeće
Slabosti
Ako je velika obitelj, nije to za njih.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Odličan! Mali stane u kofer, a sve ispravi za par minuta. Super je sto se koristi običnu vodu iz slavine i stvori veliku količinu pare. Svaka preporuka!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Marija123
02/09/2022
Hrvatska
Jako brzo i korisno
Zauzima jako malo mjesta i može ga se nositi i na put, jako brzo napravi posao, izravna odjeću i osvježi ju.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.