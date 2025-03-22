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  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev
  • Kompaktna in zložljiva rešitev

Serija 3000Steamer

STH3020/10

5
| (32) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Kompaktna in zložljiva rešitev
Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno odpravljanje gub doma in na poti

Kompaktna in zložljiva rešitev

  • Kompakten in zložljiv

  • Pripravljen za uporabo v 30 sekundah

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Ne potrebujete likalne deske

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Kompakten in zložljiv steamer za enostavno uporabo in shranjevanje

Naš steamer Philips serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjer koli in kadar koli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti.

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah

Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W z neprekinjenim izpustom pare do 20 g/min

1000 W zagotavlja našemu steamerju neprekinjen izpust pare 20 g/min. Za hitro in priročno odstranjevanje gub.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

32

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/03/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Bila sam izuzetno sumnjičava prema ovom glačalu, ali stvarno je jednostavan, praktičan i dobro odradi što treba. Bluze i hlače više nisu problem, ispegla sve u 5 min. I zabavno je.

Prednosti

Glačanje male količine odjeće

Slabosti

Ako je velika obitelj, nije to za njih.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Odličan! Mali stane u kofer, a sve ispravi za par minuta. Super je sto se koristi običnu vodu iz slavine i stvori veliku količinu pare. Svaka preporuka!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

02/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i korisno

Zauzima jako malo mjesta i može ga se nositi i na put, jako brzo napravi posao, izravna odjeću i osvježi ju.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 STH3020/10 Steamer

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.