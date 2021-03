Kompaktna in zložljiva rešitev

Ročni parni likalnik serije 3000 je lahek, kompakten in zložljiv za enostavno uporabo in shranjevanje. Poskrbi za sveža oblačila kjerkoli in kadarkoli. Vaš idealen spremljevalec za enostavno in hitro popravljanje oblačil doma ali na poti. Več o izdelku