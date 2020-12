Dejavnosti za upravljanje več naprav

Zagotovite si dostop do vsebin za domače razvedrilo s pritiskom enega gumba brez upravljanja posameznih naprav v ločenih korakih. Samo pritisnite gumb za želeno dejavnost, npr. "Ogled filma", in upravljalnik Prestigo samodejno vklopi naprave za gledanje filmov, kot so televizor, DVD-predvajalnik in sistem za domači kino.