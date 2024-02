Hitra in preprosta nastavitev

Prijetno boste presenečeni nad hitro in enostavno nastavitvijo Philipsovega univerzalnega daljinskega upravljalnika z inovativno funkcijo SimpleSetup. Ergonomsko oblikovan daljinski upravljalnik z osvetljenimi gumbi in mehko oblogo je enostaven za uporabo in se popolnoma prilega roki. Več o izdelku