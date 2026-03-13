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Saeco GranAroma Samodejni aparat za espresso
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SM6582/30
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EDC 582 SM6480 SM6580 SM6582 SM6585 - English (US)
Important Information Manual Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
Tablete za odstranjevanje kavnega olja
Vrečice s sredstvom za čiščenje mlečnega voda
Komplet za vzdrževanje
Dodatki za vzdrževanjeFilter za vodo in odstranjevanje vodnega kamna
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