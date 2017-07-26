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Izdelek ni več na voljo

Slušalke

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemni nizki toni

Uživajte v mogočnih nizkih ritmih s slušalkami z ušesno zanko, ki so zasnovane za udobje, stabilnost in zmogljivost.

Poglej vse prednosti

za mogočen zvok

Izjemni nizki toni

  • 15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del

  • Ušesna zanka

Asimetrični kabli omogočajo shranjevanje kablov

Enostavna, a izjemno učinkovita rešitev za prepletanje kablov vam omogoča, da kable speljete po zadnji strani vratu in ne pod brado.

Udobno oblikovana ušesna zanka poveča udobnost nošenja in stabilnost

Ušesna zanka ostane za ušesom tudi med gibanjem in zadrži slušalko na mestu ter omogoča čudovite zvoke. Je del, ki se dotika zadnjega dela ušes in zadrži slušalke na ušesu.

1,2 m kabel, ki je idealen za uporabo na prostem

Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Prednosti

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Datum uporabe 2019-03-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Datum uporabe 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki

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