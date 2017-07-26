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Izjemni nizki toni
Uživajte v mogočnih nizkih ritmih s slušalkami z ušesno zanko, ki so zasnovane za udobje, stabilnost in zmogljivost.
15 mm zv. enote/akus. prep. hrbtni del
Ušesna zanka
Enostavna, a izjemno učinkovita rešitev za prepletanje kablov vam omogoča, da kable speljete po zadnji strani vratu in ne pod brado.
Ušesna zanka ostane za ušesom tudi med gibanjem in zadrži slušalko na mestu ter omogoča čudovite zvoke. Je del, ki se dotika zadnjega dela ušes in zadrži slušalke na ušesu.
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno napravo postavite, kamor želite.
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Slušalice
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Prednosti
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Datum uporabe 2019-03-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Datum uporabe 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki
Ta ocena je bila podana za SHS3300BK Słuchawki