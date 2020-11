Ušesne blazinice izboljšajo udobno nošenje in odziv nizkih tonov

Posebna oblika in izbrani materiali ušesnih blazinic teh slušalk Philips zagotavljajo popolno prileganje za kar največje udobje. Preprečujejo uhajanje zvoka in izboljšajo tudi kakovost nizkih tonov. Ušesne blazinice so oblikovane tako, da se odlično prilegajo ušesu.