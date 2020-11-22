IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
  • PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično

Izdelek ni več na voljo

Športne slušalke Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Ocene
PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično
Brezžične športne slušalke Philips ActionFit RunFree vadbo polepšajo z novo stopnjo svobode in energije. Ker se zanesljivo prilegajo, so trpežne vodotesne zasnove in predvajajo mogočne nizke tone, so idealne za intenzivno vadbo.
Poglej vse prednosti

Brezžične športne slušalke z ušesnimi čepki

PREMIKAJTE MEJNIKE, brezžično

  • Idealne za uporabo na prostem

  • Bluetooth®

  • Odporno na potenje/vodotesno

  • Ušesni čepek

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Akustično odprta zasnova prepušča zvok za boljše spremljanje in varnost

Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.

Nedrseči gumijasti ušesni pokrovčki slušalke vedno držijo na mestu.

Nedrseči gumijasti ušesni pokrovčki slušalke vedno držijo na mestu.

Gumijasti ušesni vstavki v obliki črke C slušalke ActionFit zanesljivo držijo v ušesu, zato se lahko povsem osredotočite na vadbo in pozabite na slušalke.

Brezžična povezava Bluetooth za vadbo brez prepletenih kablov

Brezžična povezava Bluetooth za vadbo brez prepletenih kablov

Tehnologija Bluetooth omogoča priročno brezžično poslušanje glasbe.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.3

od 5

7

Ocene

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Prednosti

Jakość wykonania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Prednosti

Dźwięk oraz lekkość

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo