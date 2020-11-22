2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHQ6500CL/00
Idealne za uporabo na prostem
Bluetooth®
Odporno na potenje/vodotesno
Ušesni čepek
Uživajte v kakovostnem zvoku, ki vas ne osami od okolice. Akustično odprta zasnova prepušča zvok iz okolice, zato se vedno zavedate dogajanja okoli sebe in ste med vadbo na prostem varnejši.
Gumijasti ušesni vstavki v obliki črke C slušalke ActionFit zanesljivo držijo v ušesu, zato se lahko povsem osredotočite na vadbo in pozabite na slušalke.
Tehnologija Bluetooth omogoča priročno brezžično poslušanje glasbe.
3.3
od 5
7
Ocene
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Prednosti
Jakość wykonania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Prednosti
Dźwięk oraz lekkość
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo