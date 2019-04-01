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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

ActionFitŠportne slušalke

SHQ3400CL/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

PREMIKAJTE MEJNIKE

S slušalkami Philips ActionFit NoLimits ste vedno osredotočeni in motivirani, ko je to najbolj potrebno. Prilagodljiva ušesna zanka in na znoj odporna zasnova slušalk zagotavljata odličen zvok, ki je enako intenziven kot vadba.

Poglej vse prednosti

Športne slušalke s prilagodljivo ušesno zanko

PREMIKAJTE MEJNIKE

  • Idealne za uporabo v zaprtih prostorih

  • Odporno na potenje/vodotesno

  • ušesna zanka

Ušesni vstavki v 3 velikostih za optimalno prileganje

Priloženi so 3 pari ušesnih vstavkov različnih velikosti, kar zagotavlja najboljše možno prileganje.

Patentirana prilagodljiva ušesna zanka za prilagodljivo prileganje

Slušalke ActionFit s patentirano prilagodljivo ušesno zanko se vedno zanesljivo prilegajo in so udobne za nošenje. Slušalke si nadenite na ušesa in prilagodljivo ušesno zanko premaknite navzgor ali navzdol, da se udobno prilega ušesu. Zdaj lahko začnete s katerokoli vadbo ali se odpravite kamorkoli – slušalke bodo vedno ostale na ušesih.

S kevlarjem ojačan kabel za vrhunsko trpežnost

Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate v ekstremnih pogojih in pri intenzivni vadbi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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