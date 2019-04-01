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S slušalkami Philips ActionFit NoLimits ste vedno osredotočeni in motivirani, ko je to najbolj potrebno. Prilagodljiva ušesna zanka in na znoj odporna zasnova slušalk zagotavljata odličen zvok, ki je enako intenziven kot vadba.
Idealne za uporabo v zaprtih prostorih
Odporno na potenje/vodotesno
ušesna zanka
Priloženi so 3 pari ušesnih vstavkov različnih velikosti, kar zagotavlja najboljše možno prileganje.
Slušalke ActionFit s patentirano prilagodljivo ušesno zanko se vedno zanesljivo prilegajo in so udobne za nošenje. Slušalke si nadenite na ušesa in prilagodljivo ušesno zanko premaknite navzgor ali navzdol, da se udobno prilega ušesu. Zdaj lahko začnete s katerokoli vadbo ali se odpravite kamorkoli – slušalke bodo vedno ostale na ušesih.
Zasnova slušalk ActionFit je trpežna in trdna. S kevlarjem ojačan kabel je dobro zaščiten pred obrabo in poškodovanjem, zato ga lahko uporabljate v ekstremnih pogojih in pri intenzivni vadbi.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники