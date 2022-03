Izjemno udobje za vadbo: izjemno lahke 7,1 g slušalke

Slušalke ActionFit tehtajo samo 7,1 grama, zato so izjemno lahke in prijetne za nošenje. Med vadbo jih boste komaj občutili – občutite samo vrhunski in mogočen zvok, ki poskrbi za zbranost in vas spodbuja pri vadbi.