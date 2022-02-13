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  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda
  • Brezžična svoboda

Brezžične slušalke Hi-Fi

SHC5200/10

3.7
| (9) Ocene
Brezžična svoboda
Nič več nereda zaradi kablov, zato se lahko med poslušanjem glasbe prosto gibljete po domu. Akumulatorske slušalke Philips SHC5200/10 lahke zasnove vas ne motijo niti, če jih nosite dlje časa.
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Popolnoma akumulatorske brezžične slušalke

Brezžična svoboda

  • Prenos FM

  • Udobno

  • Do 14 ur predvajanja

32-mm zvočna enota za izjemno kakovosten zvok

Zvočna enota velikosti 32 mm kljub svoji majhnosti omogoča predvajanje nepopačenega zvoka pri kateri koli vhodni moči.

Samonastavljiv notranji naglavni trak

Slušalke, ki jih uporabljate na prostem, so navadno nastavljive s pomikom prilagodljivega naglavnega traku. To je lahko nadležno, saj je nastavitev treba izvesti pri vsaki uporabi. Zagotovite si glasbo hitreje in preprosteje s tem upogljivim, samonastavljivim notranjim naglavnim trakom. Samodejno se prilagodi obliki in velikosti glave.

Lahka zasnova poveča udobje ob dolgotrajni uporabi.

Trpežni in lahki kakovostni materiali teh slušalk Philips izboljšajo udobje ob daljši uporabi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.7

od 5

9

Ocene

3

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Prednosti

Minimální kazivost.

Slabosti

Zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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