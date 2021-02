Samonastavljiv notranji naglavni trak

Slušalke, ki jih uporabljate na prostem, so navadno nastavljive s pomikom prilagodljivega naglavnega traku. To je lahko nadležno, saj je nastavitev treba izvesti pri vsaki uporabi. Zagotovite si glasbo hitreje in preprosteje s tem upogljivim, samonastavljivim notranjim naglavnim trakom. Samodejno se prilagodi obliki in velikosti glave.