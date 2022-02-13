2 leti garancije
SHC5200/10
Prenos FM
Udobno
Do 14 ur predvajanja
Zvočna enota velikosti 32 mm kljub svoji majhnosti omogoča predvajanje nepopačenega zvoka pri kateri koli vhodni moči.
Slušalke, ki jih uporabljate na prostem, so navadno nastavljive s pomikom prilagodljivega naglavnega traku. To je lahko nadležno, saj je nastavitev treba izvesti pri vsaki uporabi. Zagotovite si glasbo hitreje in preprosteje s tem upogljivim, samonastavljivim notranjim naglavnim trakom. Samodejno se prilagodi obliki in velikosti glave.
Trpežni in lahki kakovostni materiali teh slušalk Philips izboljšajo udobje ob daljši uporabi.
3.7
od 5
9
Ocene
večik
13/02/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Prednosti
Minimální kazivost.
Slabosti
Zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHC5200 Бездротові навушники HiFi