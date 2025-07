Odličen zvok in udobno prileganje za dolga gledanja

Velike 32-milimetrske enote zagotavljajo jasen zvok, ki omogoča, da jasno slišite govor in zvočne učinke, medtem ko so zvočni posnetki bogati in polni. Ste se udobno namestili za ogled filma ali serije? Dvoplastni naglavni trak ima notranji trak, ki se popolnoma prilagodi vaši glavi, lahki ušesni nastavki pa so mehki in udobni.