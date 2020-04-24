2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
12,2 mm zv. en./akus. prep. hrb. del
Ušesna
Inovativne cevi za nizke tone v ušesnih čepkih povečajo pretok zraka in ustvarjajo globoke, mogočne nizke tone.
Visokozmogljive 12,2 mm zvočne enote so prilagojene za poustvarjanje čistega, prijetnega zvoka.
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.
4.5
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
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Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
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Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
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Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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