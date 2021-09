Začutite. BASS+

Elegantne in kompaktne slušalke Philips BASS+ poskrbijo za izjemne in poskočne nizke tone. Čudovit videz, izjemen zvok in vrhunska cena. Brezžične slušalke s povezavo Bluetooth za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme. Več o izdelku