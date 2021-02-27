2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S1142/00
S3144/00
S3244/12
S3343/13
X3001/00
X3003/00
X3051/00
S3510/06
Rezila ComfortCut
Združljivo z modeli S3000 (S3xxx)
Združljivo z modeli S1000 (S1xxx)
Združljivo z modelom SW37xx Star Wars
Nadomestne glave SH30 (3 v kompletu) so združljive z brivniki serije 3000 (S3xxx) in serije 1000 (S1xxx) ter brivniki serije Star Wars SW3700.
Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.
1. Brivnik odprite s pritiskom gumba za sprostitev. 2. Odstranite nosilec tako, da zaklep obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca. 3. Izvlecite stare brivne glave in pazljivo vstavite nove; prepričajte se, da so glave pravilno poravnane. 4. Zamenjajte nosilec in ga pritrdite tako, da obrnete zaklep v smeri urinega kazalca. 5. Ob pravilni vstavitvi se glava zaskoči na svoje mesto.
4.7
od 5
59
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Puch boy
27/02/2021
Hrvatska
Vječno
Ugodno i brzo brijanje. Imam HQ 5421 model već 21 godinu i nikad nikakvih problema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje
kalimeroHK
15/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř
jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně
Prednosti
vše v pořádku
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
omouch
06/04/2019
Česká republika
Výborný výrobek
Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy