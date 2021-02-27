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Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Brivne glave

SH30/50

4.7
| (59) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
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Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivnikom serij 3000 in 1000.
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Kompatibilni izdelki
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Električni brivnik

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

S3244/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

S3343/13

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

X3003/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Električni brivnik za mokro in suho britje

X3051/00

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Električni brivnik za suho britje

S3510/06

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Vrnite brivnik v stanje novega

  • Rezila ComfortCut

  • Združljivo z modeli S3000 (S3xxx)

  • Združljivo z modeli S1000 (S1xxx)

  • Združljivo z modelom SW37xx Star Wars

Nadomestne glave za brivnike serij 3000 in 1000

Nadomestne glave za brivnike serij 3000 in 1000

Nadomestne glave SH30 (3 v kompletu) so združljive z brivniki serije 3000 (S3xxx) in serije 1000 (S1xxx) ter brivniki serije Star Wars SW3700.

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Enostavna zamenjava brivnih glav

Enostavna zamenjava brivnih glav

1. Brivnik odprite s pritiskom gumba za sprostitev. 2. Odstranite nosilec tako, da zaklep obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca. 3. Izvlecite stare brivne glave in pazljivo vstavite nove; prepričajte se, da so glave pravilno poravnane. 4. Zamenjajte nosilec in ga pritrdite tako, da obrnete zaklep v smeri urinega kazalca. 5. Ob pravilni vstavitvi se glava zaskoči na svoje mesto.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

59

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vječno

Ugodno i brzo brijanje. Imam HQ 5421 model već 21 godinu i nikad nikakvih problema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Zamjenske glave za brijanje

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř

jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně

Prednosti

vše v pořádku

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

06/04/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek

Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

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