2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila PowerCut
Mokro in suho britje
Protikorozijski sistem britja
Glave 4D Flex
27 samoostrilnih rezil vsako dlako vedno odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. Samoostrilna rezila so kot nova kar 2 leti.
Odločite se za priročno suho britje ali pa uporabite svojo najljubšo peno ali gel za osvežujoče mokro britje, tudi pod prho.
Gibljive glave se premikajo v štirih smereh in ohranjajo enakomeren stik s kožo ter jo hkrati ščitijo pred urezninami.
4.6
od 5
618
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lakerboy
11/08/2025
Hrvatska
Vrhunske perfomanse.
Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
EugenP
08/02/2023
Hrvatska
Odličan
Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....
Prednosti
Ok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Ada973
17/12/2022
Hrvatska
Philips
Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000