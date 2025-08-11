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  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje
  • Udobno in gladko britje

2+1 podaljšana garancija

Shaver 3000X SeriesElektrični brivnik za mokro in suho britje

X3051/00

4.6
| (618) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Udobno in gladko britje
Električni brivnik Philips za mokro in suho britje serije 3000X vam zagotavlja udobno in gladko britje za ugodno ceno. Zaradi 27 rezil s samodejnim ostrenjem PowerCut, mokre in suhe uporabe ter vzmetnega prirezovalnika je brivnik enostaven za uporabo in vedno zanesljiv.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

S tehnologijo SkinProtect

Udobno in gladko britje

  • Rezila PowerCut

  • Mokro in suho britje

  • Protikorozijski sistem britja

  • Glave 4D Flex

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

27 samoostrilnih rezil vsako dlako vedno odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. Samoostrilna rezila so kot nova kar 2 leti.

Mokro in suho britje nad umivalnikom ali pod prho

Mokro in suho britje nad umivalnikom ali pod prho

Odločite se za priročno suho britje ali pa uporabite svojo najljubšo peno ali gel za osvežujoče mokro britje, tudi pod prho.

Glave 4D Flex sledijo linijam obraza za udobno britje

Glave 4D Flex sledijo linijam obraza za udobno britje

Gibljive glave se premikajo v štirih smereh in ohranjajo enakomeren stik s kožo ter jo hkrati ščitijo pred urezninami.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

618

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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