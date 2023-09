Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži

Philipsov električni brivnik za mokro in suho britje serije 3000 vam omogoča udobno in gladko britje, tudi na občutljivi koži. Glave 5D Pivot & Flex, 27 rezil s samodejnim ostrenjem PowerCut ter mokra in suha uporaba zagotavljajo vedno odlične in zanesljive rezultate. Več o izdelku