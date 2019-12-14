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  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
  • Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži

2+1 podaljšana garancija

Shaver 3000 SeriesElektrični brivnik za mokro in suho britje

S3144/00

4.7
| (429) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži
Električni brivnik Philips za mokro in suho britje serije 3000 vam omogoča udobno in gladko britje, tudi na občutljivi koži. Glave 5D Pivot & Flex, 27 rezil s samodejnim ostrenjem PowerCut ter mokra in suha uporaba zagotavljajo vedno odlične in zanesljive rezultate.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

S tehnologijo SkinProtect

Udobno in gladko britje. Tudi na občutljivi koži

  • Glave 5D Pivot & Flex

  • Rezila PowerCut

  • Mokro in suho britje

  • Protikorozijski sistem britja

Glave 5D Pivot & Flex dosežejo vsak kotiček in krivuljo

Glave 5D Pivot & Flex dosežejo vsak kotiček in krivuljo

Glava se giba in vrti v petih smereh in tako sledi vsaki krivulji vašega obraza. Reže tik nad kožo za gladko in udobno britje tudi občutljive kože.

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

27 samoostrilnih rezil vsako dlako vedno odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. Samoostrilna rezila so kot nova kar 2 leti.

Mokro in suho britje nad umivalnikom ali pod prho

Mokro in suho britje nad umivalnikom ali pod prho

Odločite se za priročno suho britje ali pa uporabite svojo najljubšo peno ali gel za osvežujoče mokro britje, tudi pod prho.

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Ocene

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4.7

od 5

429

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

14/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000

22/06/2026

Slovensko

Slovensko

Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).

Prednosti

ľahký + tichý + šikovný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2025-01-23

27/09/2023

Slovensko

Slovensko

Perfektný strojček

roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips

Prednosti

Holí veľmi kvalitne

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000

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