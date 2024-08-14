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  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
  • Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

Philips Avent Natural ResponseOtroška steklenička z ventilom Airfree

SCY670/01

4.8
| (143) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem
Zagotavlja mirno in udobno hranjenje. Cucelj Natural Response podpira dojenčkov edinstveni ritem sesanja, medtem ko je ventil AirFree zasnovan za dodatno zaščito pred krči, plini in refluksom. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi*

Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

  • 1 steklenička

  • 125 ml

  • Cucelj s počasnim pretokom

  • 0–3 m

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Enostavno za držanje tudi za otroške ročice

Enostavno za držanje tudi za otroške ročice

Ergonomska steklenička je enostavna za držanje pod kakršnim koli kotom, da je hranjenje kar najudobnejše. Enostavno držanje za vaše roke in otroške ročice.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

143

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlični proizvodi

Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

05/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

02/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips bočica!

Bočica vrhunske kvaliteta, ovu smo bočicu kupili u 12 mjesecu i oduševljeni a beba zadovoljna. Prije 5godina smo isto koristili Philips avent bočice i jos uvijek su postojane.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

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Omejitve odgovornosti

  1. Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.