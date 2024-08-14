2 leti garancije
1 steklenička
125 ml
Cucelj s počasnim pretokom
0–3 m
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ergonomska steklenička je enostavna za držanje pod kakršnim koli kotom, da je hranjenje kar najudobnejše. Enostavno držanje za vaše roke in otroške ročice.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.8
od 5
143
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mare 2007
14/08/2024
Hrvatska
Odlični proizvodi
Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Minnie210
05/03/2024
Hrvatska
Del promocije
Odličan proizvod
Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!
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Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Mateja24
02/03/2024
Hrvatska
Del promocije
Philips bočica!
Bočica vrhunske kvaliteta, ovu smo bočicu kupili u 12 mjesecu i oduševljeni a beba zadovoljna. Prije 5godina smo isto koristili Philips avent bočice i jos uvijek su postojane.
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Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
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Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih.