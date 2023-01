Iztekanje kot na prsih, pomaga zmanjšati težave s hranjenjem

Zagotavlja mirno in udobno hranjenje. Cucelj z naravnim odzivom podpira dojenčkov edinstveni ritem sesanja, požiranja in dihanja, ventil AirFree pa je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar je dodatna zaščita pred trebušnimi krči, napenjanjem in refluksom. Več o izdelku