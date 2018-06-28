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  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
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  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje
  • Kompaktno in učinkovito steriliziranje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventElektrični parni sterilizator 2-v-1

SCF922/01

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Kompaktno in učinkovito steriliziranje
Električni parni sterilizator 2-v-1 Philips Avent je kompakten in enostavne uporabe, z njim pa lahko enostavno sterilizirate standardne stekleničke in stekleničke s širokim vratom.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Ergonomska zasnova

Kompaktno in učinkovito steriliziranje

  • Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov

  • Sterilizira v 10 minutah

  • Primeren za 5 stekleničk Philips Avent

  • Ergonomska zasnova 2-v-1

Zasnova sterilizatorja 2-v-1

Zasnova sterilizatorja 2-v-1

Stekleničke in dodatno opremo učinkovito sterilizirajte tako, da cuclje, pokrovčke in dude položite v priloženo majhno košaro. Sterilizator ima tanko zasnovo, zato ne zasede veliko prostora.

Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur

Če ne odpirate pokrova, ostane vsebina sterilna do 24 ur

Vsebina sterilizatorja – otroške stekleničke, prsne črpalke itd. – ostane sterilna do 24 ur, če ne odpirate pokrova.

Kratek cikel in funkcija samodejnega izklopa

Kratek cikel in funkcija samodejnega izklopa

Cikel steriliziranja traja približno 10 minut, potem pa se samodejno izklopi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/06/2018

România

România

Foarte bun

Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 