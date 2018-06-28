2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov
Sterilizira v 10 minutah
Primeren za 5 stekleničk Philips Avent
Ergonomska zasnova 2-v-1
Stekleničke in dodatno opremo učinkovito sterilizirajte tako, da cuclje, pokrovčke in dude položite v priloženo majhno košaro. Sterilizator ima tanko zasnovo, zato ne zasede veliko prostora.
Vsebina sterilizatorja – otroške stekleničke, prsne črpalke itd. – ostane sterilna do 24 ur, če ne odpirate pokrova.
Cikel steriliziranja traja približno 10 minut, potem pa se samodejno izklopi.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Simona19Maro
28/06/2018
România
Foarte bun
Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.