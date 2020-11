Od pireja do koščkov – primerno za vse korake uvajanja goste hrane

Od zelo fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin, kot so meso in ribe, in pulziranja za koščke – s tem aparatom za pripravo otroške hrane boste enostavno pripravili zdravo hrano za vsak korak uvajanja goste hrane.