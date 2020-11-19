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  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
  • Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke

Izdelek ni več na voljo

Philips AventOsnovni aparat za pripravo otroške hrane

SCF862/02

4.9
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke
Pripravite hranljive obroke za dojenčke v 3 preprostih korakih: skuhajte v pari, zmešajte, ponudite. Tehnologija kroženja pare omogoča enakomerno kuhanje, ohranja okus, teksturo in tekočine za hitro in enostavno pripravo z mešanjem. Pametna zasnova pomeni manj korakov priprave ter enostavno uporabo in čiščenje.
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Enostavni koraki za pripravo zdravih obrokov za dojenčke

  • Skuhajte v pari, zmešajte in postrezite

  • Zdravo kuhanje v pari

  • Enostavna priprava obrokov

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

Edinstveni način kuhanja v pari za zdrave obroke

S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane brez vretja. To ohranja okus, teksturo in tekočine iz sestavin za učinkovito mešanje.

Preprosto skuhajte v pari, zmešajte in postrezite zdrave obroke za dojenčke

Preprosto skuhajte v pari, zmešajte in postrezite zdrave obroke za dojenčke

Ta aparat za pripravo otroške hrane združuje kuhanje v pari in mešanje, s čimer enostavno pripravite in ponudite obroke za dojenčke. Začnite s kuhanjem sestavin v pari, nato jih zmešajte do želene gostote in servirajte.

Od pireja do koščkov – primerno za vse korake uvajanja goste hrane

Od pireja do koščkov – primerno za vse korake uvajanja goste hrane

Od zelo fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin, kot so meso in ribe, in pulziranja za koščke – s tem aparatom za pripravo otroške hrane boste enostavno pripravili zdravo hrano za vsak korak uvajanja goste hrane.

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Ocene

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4.9

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Prednosti

Швидко та зручно

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Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/03/2020

România

România

Preverjen kupec

Fiarte bun

Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe

Prednosti

Rapid

Slabosti

Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 