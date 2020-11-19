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Izdelek ni več na voljo
Skuhajte v pari, zmešajte in postrezite
Zdravo kuhanje v pari
Enostavna priprava obrokov
S paro lahko skuhamo zdrave obroke. Naša edinstvena tehnologija omogoča kroženje pare navzgor, zato so vse sestavine enakomerno skuhane brez vretja. To ohranja okus, teksturo in tekočine iz sestavin za učinkovito mešanje.
Ta aparat za pripravo otroške hrane združuje kuhanje v pari in mešanje, s čimer enostavno pripravite in ponudite obroke za dojenčke. Začnite s kuhanjem sestavin v pari, nato jih zmešajte do želene gostote in servirajte.
Od zelo fino zmešanega sadja in zelenjave do kombiniranja sestavin, kot so meso in ribe, in pulziranja za koščke – s tem aparatom za pripravo otroške hrane boste enostavno pripravili zdravo hrano za vsak korak uvajanja goste hrane.
4.9
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Prednosti
Швидко та зручно
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Martie4
04/03/2020
România
Preverjen kupec
Fiarte bun
Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe
Prednosti
Rapid
Slabosti
Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.