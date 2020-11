Sistem proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče in nemirno vedenje*

Klinične raziskave so pokazale, da stekleničke Philips Avent preprečujejo trebušne krče in nemirno vedenje*. Vas zanima, kako? Ventil v cuclju preprečuje nastanek vakuuma med pitjem dojenčka in omogoča neprekinjeno hranjenje. Tako zmanjšuje trebušne krče, pline, vračanje hrane in spahovanje.