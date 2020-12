Naši lončki sledijo razvoju vašega otroka

Podpiramo otrokovo potovanje do samostojnega pitja, saj pomagamo omogočiti enostaven prehod z dojenja ali stekleničke na odprt kozarec. V sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki smo razvili različne rešitve s cuclji, mehkimi ali trdimi ustniki, slamicami in robovi, ki omogočajo pitje v krogu 360°, ki sledijo razvoju otroka ter spodbujajo njegove na novo pridobljene motorične sposobnosti in sposobnosti pitja.