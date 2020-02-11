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  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
  • Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače

Izdelek ni več na voljo

Philips AventIzolirane skodelice s slamico

SCF766/00

4.6
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače
Izolirani lonček s slamico Avent SCF766/00 ohranja pijačo dlje časa toplo ali hladno, da lahko otrok bolj uživa v pitju! Je nepropusten in zaradi edinstvenega pokrovčka, ki ga privijete, ga malček zlahka samostojno uporablja.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Neprepustno in priročno za otrokovo samostojno uporabo

Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače

  • 260 ml

  • 12 m+, slamica

Dlje časa ohranja pravo temperaturo pijače

Mehka slamica z vgrajenim ventilom, ki preprečuje razlitje

Enostavno aktiviranje – ko otrok srka, tekočina enostavno teče

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

23

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

11/02/2020

Česká republika

Česká republika

Zaposleni pri Philipsu

Moc spokojena skvele funkce

[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

20/12/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Lahvičku doporučujeme

Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.

Prednosti

údržba, tekutina vydrží teplá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.

Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.

Prednosti

Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 