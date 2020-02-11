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Izdelek ni več na voljo
260 ml
12 m+, slamica
4.6
od 5
23
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
marikam
11/02/2020
Česká republika
Zaposleni pri Philipsu
Moc spokojena skvele funkce
[Employee of philipsglobal] S timto resenim jsem byla spokojena a funguje za me mov hezky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
barunka85
20/12/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Lahvičku doporučujeme
Výrobek doporučuji pro všechny rodiče co tráví hodně času venku. Pití vydrží dlouho teplé, ale nikdy se nestalo že by bylo úplně horké. S hrníčkem jsme moc spokojeni a těším se až ho vyzkoušíme i na horách. Hrneček neteče, dobře se udržuje.
Prednosti
údržba, tekutina vydrží teplá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Nina44
19/12/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Hrnečky, které udrží teplotu nápoje.
Koupila jsem si hrneček, protože jsem hledala něco, co bude jednoduché na údržbu, v zimě udrží teplotu nápoje a dětem se z nich bude dobře pít. Všechny moje kritéria hrneček splnil, navíc je i zajímavý pro děti.
Prednosti
Snadno se čistí, neteče i když je v něm teplý nápoj, je lehký.
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF766/00 Izolované hrnečky s brčkem
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.