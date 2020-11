Združljiva s stekleničkami in lončki Philips Avent

Vse stekleničke in lončki Philips Avent so združljivi, razen steklenih stekleničk in lončkov za velike malčke/velike otroke (My First Big Kid Cup). Mešajte in združujte posamezne dele in ustvarite popoln lonček za specifične razvojne potrebe vašega otroka.