Možnost kombiniranja delov

Ustniki so združljivi s stekleničkami Philips Avent Natural, s stekleničkami Classic+ (razen s steklenimi stekleničkami), pa tudi s celotno ponudbo lončkov (razen z lončki za velike malčke in lončki z ustnikom Easy Sippy). Dele lahko kombinirate in ustvarite popoln lonček, ki je prilagojen posameznim stopnjam otrokovega razvoja.