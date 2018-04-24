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  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
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  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja
  • Posnema naravni vzorec sesanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Natural

SCF651/27

5
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Posnema naravni vzorec sesanja
Z našim novim cucljem bo hranjenje po steklenički naravnejše za vašega otroka in za vas. Cucelj odlikuje inovativna zasnova z obliko cvetnih listov za naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, kar omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja po steklenički.
Poglej vse prednosti

Cucelj Avent v obliki cvetnega lista

Posnema naravni vzorec sesanja

  • 2 kosa

  • Pretok za novorojenčke

  • 0 m+

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Napreden sistem proti trebušnim krčem z dvema ventilčkoma

Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

24/04/2018

Magyarország

Magyarország

Hozzátáplálásnál elengedhetetlen

Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi

23/04/2018

Magyarország

Magyarország

Stabil,cseppmentes

Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi

06/11/2017

Polska

Polska

Polecam

Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Smoczek Natural

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Smoczek Natural

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