Različni pretoki za kar najudobnejše hranjenje

Philips Avent ponuja štiri različne pretoke glede na razvoj in rast otroka. Ne pozabite, da so oznake starosti le približne, saj se vsi malčki ne razvijajo enako hitro. Philips Avent ponuja cucelj za novorojenčke z 1 luknjo (0 m+), cucelj s počasnim pretokom z 2 luknjama (1 m+), cucelj s srednjim pretokom s 3 luknjami (3 m+) in cucelj s hitrim pretokom s 4 luknjami (6 m+). Vsi cuclji so na voljo v paketih po dva cuclja.