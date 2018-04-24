2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Pretok za novorojenčke
0 m+
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko.
Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in prijetnejše hranjenje.
Inovativna zasnova z dvema ventilčkoma preprečuje trebušne krče in omogoča večje udobje, saj zrak doteka v stekleničko in ne v otrokov trebušček.
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
demenyv
24/04/2018
Magyarország
Hozzátáplálásnál elengedhetetlen
Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi
Hajni88
23/04/2018
Magyarország
Stabil,cseppmentes
Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Natural etetőcumi
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Smoczek Natural
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF651/27 Smoczek Natural
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011