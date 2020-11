Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.