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  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
  • Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventCucelj Anti-colic

SCF633/27

4.9
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*
Naš cucelj Anti-colic je zasnovan za nemoteno hranjenje, pri katerem se zrak dovaja v stekleničko in ne v otrokov trebušček. Tekstura z brazdami preprečuje, da bi se cucelj sesedel, in poskrbi, da hranjenje poteka s čim manj prekinitvami in nelagodja.
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Klinično dokazano blaži trebušne krče in nelagodje*

  • 2 kosa

  • Cucelj s srednjim pretokom

  • 3 m+

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Ventil proti trebušnim krčem dokazano blaži trebušne krče*

Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Dojenčki so ponoči 60 % bolj mirni*

Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Tekstura z brazdami preprečuje sesedanje cuclja za neprekinjeno hranjenje

Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

31

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

23/12/2019

Česká republika

Česká republika

Dudlík Avent skvělý pomocník

Chtěla bych dudlík Avent doporučit, naší malé velmi pomohl při bolestech bříška. Antikolikový dudlík a systém od Aventu je skvělý. Jsme velice spokojeni.

Prednosti

splnil veškeré pořadavky, dobrá cena, rychlé dodání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

s vlastnostmi dudílku jsem plně spokojeni

oproti dříve používaným dudílkům je na malém znát velké zlepšení. Můžeme v klidu doporuči. Rozhodně stojí za vzkoušení.

Prednosti

kvalitní provedení a snadnost mytí

Slabosti

nemá doživotní trvanlivost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

19/12/2019

Česká republika

Česká republika

Antikolikový dudlík Avent

Velice kvalitní provedení. Veliká výhoda, že je více průtokové pro větší kojence. Výrobek bych si určitě ráda zakoupila, synovi vyhovuje

Prednosti

Kvalitní silikonové provedení, dostačující průtok pro větší miminko

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička

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Omejitve odgovornosti

  1. 2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.

  2. Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.

  3. Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.

  4. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011