2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 kosa
Cucelj s srednjim pretokom
3 m+
Naš ventil proti trebušnim krčem je zasnovan tako, da zmanjšuje trebušne krče in nelagodje. Ko hranite dojenčka, se vgrajen ventil na cuclju upogne in omogoča dovajanje zraka v stekleničko. S tem se prepreči nastajanje vakuuma, zrak pa se lahko dviga navzgor po steklenički. Zrak ostane tako v steklenički in ne vstopi v otrokov trebušček, kar zmanjša trebušne krče in nelagodje.
Philipsova steklenička Avent Anti-colic zmanjšuje nemirno vedenje. Dojenčki, ki so bili hranjeni s Philipsovo stekleničko Avent Anti-colic, so bili ponoči za 60 % bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni s konkurenčno stekleničko proti trebušnim krčem.*
Oblika cuclja omogoča dojenčku dober oprijem, tekstura z brazdami pa preprečuje, da bi se cucelj sesedel, zato je lahko hranjenje neprekinjeno in udobno.
4.9
od 5
31
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petris
23/12/2019
Česká republika
Del promocije
Dudlík Avent skvělý pomocník
Chtěla bych dudlík Avent doporučit, naší malé velmi pomohl při bolestech bříška. Antikolikový dudlík a systém od Aventu je skvělý. Jsme velice spokojeni.
Prednosti
splnil veškeré pořadavky, dobrá cena, rychlé dodání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
Andragovci
19/12/2019
Česká republika
Del promocije
s vlastnostmi dudílku jsem plně spokojeni
oproti dříve používaným dudílkům je na malém znát velké zlepšení. Můžeme v klidu doporuči. Rozhodně stojí za vzkoušení.
Prednosti
kvalitní provedení a snadnost mytí
Slabosti
nemá doživotní trvanlivost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
19/12/2019
Česká republika
Del promocije
Antikolikový dudlík Avent
Velice kvalitní provedení. Veliká výhoda, že je více průtokové pro větší kojence. Výrobek bych si určitě ráda zakoupila, synovi vyhovuje
Prednosti
Kvalitní silikonové provedení, dostačující průtok pro větší miminko
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF633/27 Antikoliková savička
2 tedna stari dojenčki, ki so bili hranjeni s stekleničko Philips Avent, so imeli manj trebušnih krčev in so bili ponoči veliko bolj mirni kot dojenčki, ki so bili hranjeni z drugo konkurenčno stekleničko.
Oblikovanje cuclja dokazano preprečuje njegovo sesedanje in posledično zaužitje zraka ter prekinitve pri hranjenju.
Kaj so trebušni krči in kako vplivajo na dojenčke? Trebušne krče ali kolike delno povzroča zaužitje zraka med hranjenjem, zaradi česar dojenček čuti nelagodje v prebavnem sistemu. To se lahko kaže kot jok in nemir.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011