Učinkovito* črpanje z ritmom, ki posnema dojenčkovega

Dojenčki vedo, kako najboljše piti. Zato naša prostoročna električna prsna črpalka posnema njihov naravni ritem sesanja, zato lahko vi najdete svoj ritem za učinkovito* črpanje in optimalno proizvodnjo mleka. Ščitniki za prsi in vstavki za ščitnike v pravi velikosti pa podpirajo črpanje s tesnim in udobnim prileganjem na vsakem koraku.