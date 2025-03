Celotna ponudba velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov

Želimo podpreti vsako mamo pri najboljšem počutju in izbira ustrezne velikosti je tukaj bistvena. Ta začetniški komplet vključuje celotno ponudbo velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov za ščitnike, ki so primerni za 99 % vseh mamic in poskrbijo za vrhunsko udobje med črpanjem.