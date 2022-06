Do 100 mikrovalovnih parnih sterilizacij na pakiranje

Vsako pakiranje vrečk za mikrovalovno parno steriliziranje vključuje pet posameznih, vsako vrečko pa lahko uporabite do 20-krat. To pomeni, da boste lahko z enim maloprodajnim pakiranjem do 100-krat sterilizirali otroške stekleničke, prsne črpalke in druge pripomočke.