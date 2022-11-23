2 leti garancije
Steril. stekleničk, stojalo za sušenje
Premium
Sterilizacija s sterilizatorjem Philips Avent je nežna, učinkovita in brez kemikalij. Sterilizatorji uničijo 99,9 % škodljivih mikrobov* zgolj z močjo pare.
Stekleničke so za naslednje hranjenje dojenčka pripravljene v le 40 minutah. Po učinkoviti parni sterilizaciji usmerjen tok filtriranega zraka posuši stekleničke in pripomočke, ki so tako pripravljeni na takojšnjo uporabo.
Naš novi pladenj za kapljanje ščiti grelno ploščo pred kapljicami mleka in tako zmanjšuje možnost nastanka neprijetnih vonjav.
4.9
od 5
217
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Galagala
23/11/2022
Slovenija
Del promocije
Zelo dober izdelek
Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Vijolica446
21/11/2022
Slovenija
Del promocije
Lahek za uporabu
Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Civcivciv
21/11/2022
Slovenija
Del promocije
Odlicno!!!!
Izdelek mi je zelo vsec, zal mi je da ga nisem kupila ze prej. Dnevno je potrebno oprati ogromno steklenick, sterilizator sedaj opravi delo namesto mene in to v samo 40minutah.
Prednosti
Hitrost, steklenicke so popolnoma suhe brez potrebnega brisanja.
Slabosti
Zavzame veliko prostora na pultu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate preizkusa je posredoval neodvisni preizkusni laboratorij.
V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.