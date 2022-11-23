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  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
  • Steriliziranje, sušenje in shranjevanje

Philips AventSterilizator

SCF293/00

4.9
| (217) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Steriliziranje, sušenje in shranjevanje
Za naslednje hranjenje dojenčka ste lahko pripravljeni v 40 minutah. Sterilizator stekleničk in stojalo za sušenje Premium s tokovi filtriranega zraka posuši stekleničke, preden se izklopi. Sterilizator je hiter in higieničen, saj uniči 99,9 % bakterij*, da je vsako hranjenje otroka brezskrbno.
Poglej vse prednosti
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Močna para sterilizira, filtriran zrak suši

Steriliziranje, sušenje in shranjevanje

  • Steril. stekleničk, stojalo za sušenje

  • Premium

Poslovite se od škodljivih bakterij

Poslovite se od škodljivih bakterij

Sterilizacija s sterilizatorjem Philips Avent je nežna, učinkovita in brez kemikalij. Sterilizatorji uničijo 99,9 % škodljivih mikrobov* zgolj z močjo pare.

Celoten cikel steriliziranja in sušenja traja le 40 minut

Celoten cikel steriliziranja in sušenja traja le 40 minut

Stekleničke so za naslednje hranjenje dojenčka pripravljene v le 40 minutah. Po učinkoviti parni sterilizaciji usmerjen tok filtriranega zraka posuši stekleničke in pripomočke, ki so tako pripravljeni na takojšnjo uporabo.

Zmanjšuje pojav neprijetnih vonjav

Zmanjšuje pojav neprijetnih vonjav

Naš novi pladenj za kapljanje ščiti grelno ploščo pred kapljicami mleka in tako zmanjšuje možnost nastanka neprijetnih vonjav.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

217

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

23/11/2022

Slovenija

Slovenija

Zelo dober izdelek

Najbolj mi je vsec hitrost, v samo 40 minutah ocisti in popolnoma posusi vse. Posuseno je popolnoma, ni potrebe brisati.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Lahek za uporabu

Ta izdelek sem ocenila z 5, saj je meni kot novopečeni mami zelo olajšalo delo s stekleničkami. Tako lepo jih očisti in stekleničke so potem hitro na vrsti za ponovno uporabo. Izdelek bi priporočila vsem mamam in sporočam naj si ga čim prej kupijo, saj je zelo lahek za uporabo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

21/11/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicno!!!!

Izdelek mi je zelo vsec, zal mi je da ga nisem kupila ze prej. Dnevno je potrebno oprati ogromno steklenick, sterilizator sedaj opravi delo namesto mene in to v samo 40minutah.

Prednosti

Hitrost, steklenicke so popolnoma suhe brez potrebnega brisanja.

Slabosti

Zavzame veliko prostora na pultu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF293/00 Sterilizator

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultate preizkusa je posredoval neodvisni preizkusni laboratorij.

  2. V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.