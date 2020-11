Edinstvena štiriplastna zasnova za izjemno suho kožo

1. Izjemno mehka zgornja plast z udrtino za bradavico, ki skrbi, da so prsi vedno suhe. 2. Izjemno vpojna plast, ki je podložena za še dodatno udobje. 3. Izjemno vpojno jedro, ki vpija vlago in vas tako varuje pred zadrego. 4. Izjemno zračni zunanji sloj, ki preprečuje razdraženost bradavic. Lepilni trak, ki preprečuje drsenje in ohranja blazinice na mestu.