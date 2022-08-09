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  • Posnetek z enim izdelkom
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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPrsne blazinice

SCF254/24

4.9

| (273) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

Izjemno udobje in zanesljivost

Prsne blazinice za enkratno uporabo Philips Avent vam nudijo podporo pri dojenju. Satasta struktura, izjemno tanko in izredno vpojno jedro ter neprepustna zasnova, ki diha, omogočajo, da podnevi in ponoči občutite suhost in udobje.

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blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki
Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF395/31

Enojna električna polnljiva črpalka

Enojna električna polnljiva črpalka

SCF396/31

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF397/31

Ročna prsna črpalka

Ročna prsna črpalka

SCF430/20

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF398/11

Vrečke za shranjevanje materinega mleka

Vrečke za shranjevanje materinega mleka

SCF603/25

Izjemno udobje in zanesljivost

  • Prsne blazinice za enkratno uporabo

Zgornji sloj s satasto zasnovo

Zgornji sloj s satasto zasnovo

Zgornji sloj s satasto zasnovo zagotavlja mehak in udoben občutek na koži.

Izjemno vpojen material in zasnova jedra s tremi plastmi

Izjemno vpojen material in zasnova jedra s tremi plastmi

Izjemno vpojno jedro zadržuje vlago in poskrbi za suho kožo tako podnevi kot ponoči.

Nepropustna in zračna zunanja plast

Nepropustna zunanja plast poskrbi, da oblačila ostanejo suha, in prinaša občutek zračnosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

273

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

09/08/2022

Slovenija

Slovenija

Najboljše blazinice

To so najboljše blazinice kar sem jih kupila, pa sem že imela veliko drugih znamk. So res zelo tanke, da se ne vidijo skozi oblačila, so samolepilne in se dejansko zalepijo, ne tako kot ostale ko takoj odpadejo, ker je premalo lepila, so zasnovane kot higienski vložki, kjer ne čutiš nič mokrega. So sicer dražje od ostalih, vendar vredne vsakega centa, ker so res uporabne.

Prednosti

Vse iz opisa o izdelku resnično drži

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-07-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-07-09

03/12/2021

Slovenija

Slovenija

odlično!

Bila sem skeptična, ker sem pred tem preizkusila kar nekaj blazinic, ampak te se res ne morejo primerjati z nobenimi drugimi. Udobno, mehko, vpojno in koža diha.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-06-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-06-03

01/12/2021

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

Super

[Employee of philipsglobal] Meni je pri tem izdelku res super, da zunanji sloj ostane odporen na iztekanje, hkrati pa prepušča zrak, tako da moja oblačila ostanejo suha.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-06-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice

Datum uporabe 2021-06-01

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 