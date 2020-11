Izjemno udobje in zanesljivost

Prsne blazinice za enkratno uporabo Philips Avent vam nudijo podporo pri dojenju. Satasta struktura, izjemno tanko in izredno vpojno jedro ter neprepustna zasnova, ki diha, omogočajo, da podnevi in ponoči občutite suhost in udobje. Več o izdelku