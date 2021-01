Podpira otrokov razvoj

Duda Philips Avent 18 m+ podpira otrokov razvoj in spremenljive načine pomirjanja. Na ugrize odporen cucelj omogoča razvoj zob in dlesni otroka ter ga hkrati pomirja. Na voljo je v različnih privlačnih zasnovah in barvah. Več o izdelku