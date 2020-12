Svetijo v temi in nimajo bisfenola A

Ortodontski, zložljivi in simetrični cuclji Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka. Vse dude Philips Avent so izdelane iz silikona ter so brez vonja in okusa. Na voljo v različnih barvah. Več o izdelku