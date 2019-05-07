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Izdelek ni več na voljo
0–3 m
Brez bisfenola A
Ploščati simetrični cuclji kapljičaste oblike Philips Avent omogočajo naraven razvoj neba, zob in dlesni otroka, tudi če ima dojenček dudo v ustih obrnjeno narobe.
Silikonski cucelj Philips Avent je brez vonja in okusa, zato ga otroci zaradi tega skoraj gotovo lažje sprejmejo. Silikon je gladek, prozoren, preprost za čiščenje in ne postane lepljiv. Cucelj je trpežen, obstojen in čez čas ne spremeni oblike ali barve.
Za ohranjanje higiene steriliziranih cucljev
4.6
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/20 Suzete de noapte
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/20 Suzete de noapte
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF176/21 Smoczki na noc
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Dude ne zavezujte okoli otrokovega vratu, ker se otrok lahko zadavi.
9 izmed 10 dojenčkov je sprejelo dudo Philips Avent (v spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic, UK 2012)