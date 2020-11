Zasnovani za popolno prileganje

Ščitniki za bradavice so na voljo v dveh velikostih, da se bolje prilegajo prsim. Majhni ščitniki se prilegajo bradavicam s premeri od 12 mm do 21 mm. Za ugotavljanje primerne velikosti se premaknite v udoben položaj in enega od luknjičastih stožčastih delov postavite na bradavico. Ščitnik počasi obračajte v smeri vrtenja urinih kazalcev in tako uvedite bradavičko v kanal. Ploščati del ščitnika nato povlecite okrog areole. Če je med bradavico in silikonskim delom 2 mm prostora, je velikost pravilna. Namig: velikosti so določene po prsnih bradavicah, ne samo po areolah. Niste prepričani? Posvetujte se z zdravstvenim strokovnjakom.