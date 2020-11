Izjemno majhna in lahka duda za vašega malčka

Duda Philips Avent Mini pomirja majhne dojenčke, stare do 2 meseca. Majhen in lahek ščitnik se udobno prilega novorojenčku in se ne dotika njegovega nosu. Ortodontski zložljiv cucelj skrbi za razvoj malčkove ustne votline. Več o izdelku