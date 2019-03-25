2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Idealno za novorojenčke
0–2 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Mini duda ima zelo majhen in lahek ščitnik, ki je primeren za majhne dojenčke do 2 mesecev.
Prilagodljiv silikonski cucelj je simetrične oblike in med rastjo zagotavlja naravni razvoj otrokovega neba, zob in dlesni.
Lahko ste prepričani, da je za udobje vašega malčka dobro poskrbljeno. Duda je bila izdelana v naši nagrajeni proizvodni enoti v VB.*
4.7
od 5
38
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Del promocije
Super malý a měkký dudlík pro novorozence.
Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
xantule
12/03/2019
Česká republika
Del promocije
Super dudlík pro novorozence
Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
MagdalenaM
09/03/2019
Česká republika
Del promocije
Spokojené miminko
Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF151/01 Mini šidítko
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Proizvajalec leta 2014
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
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V spletnem testiranju je sodelovalo 100 mamic; VB 2012.