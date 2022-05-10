2 leti garancije
Dodatna oprema za stekleničke
Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v vseh stekleničkah s širokim vratom, cucljih in izdelkih za hranjenje ter jih temeljito očistite.
Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim ročajem dosežete vse kote stekleničk s širokim vratom. Zaobljena konica vam omogoča čiščenje notranjost cucljev.
Trpežne in goste ščetine za temeljito čiščenje stekleničk, cucljev in druge opreme za hranjenje
4.8
od 5
18
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla
Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!
Prednosti
Kvalitní, dlouho vydrží!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Peca231
28/10/2021
Česká republika
Dela co ma
Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Anynysek
27/10/2021
Česká republika
Spokojenost!
Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)
Prednosti
kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně
Slabosti
o ničem nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky