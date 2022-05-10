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  • Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka
  • Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka
  • Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka

Philips AventŠčetka za stekleničko in cucelj

SCF145/06

4.8
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka
Ščetka za stekleničko Philips Avent ima posebej zasnovano upognjeno čistilno glavo in oblikovan ročaj za učinkovito čiščenje vseh vrst stekleničk, cucljev in opreme za hranjenje. Trpežne in goste ščetine zagotavljajo varno čiščenje brez praskanja.
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Ščetka za čiščenje Avent

Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka

  • Dodatna oprema za stekleničke

Ščetka za stekleničke z ukrivljeno glavo za enostavno čiščenje

Ščetka za stekleničke z ukrivljeno glavo za enostavno čiščenje

Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v vseh stekleničkah s širokim vratom, cucljih in izdelkih za hranjenje ter jih temeljito očistite.

Edinstvena zasnova držaja in konice

Z upognjeno čistilno glavo in posebej oblikovanim ročajem dosežete vse kote stekleničk s širokim vratom. Zaobljena konica vam omogoča čiščenje notranjost cucljev.

Trpežne in goste ščetine za temeljito čiščenje

Trpežne in goste ščetine za temeljito čiščenje stekleničk, cucljev in druge opreme za hranjenje

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

18

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla

Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!

Prednosti

Kvalitní, dlouho vydrží!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Dela co ma

Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)

Prednosti

kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně

Slabosti

o ničem nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

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