Enostavno čistite in skrbite za izdelke za hranjenje otroka

Ščetka za stekleničko Philips AVENT ima posebej zasnovano upognjeno čistilno glavo in oblikovan ročaj za učinkovito čiščenje vseh vrst stekleničk, cucljev in opreme za hranjenje. Trpežne in goste ščetine zagotavljajo varno čiščenje brez praskanja. Več o izdelku