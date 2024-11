Pomirjujoča nočna lučka in uspavanke pomirijo malčka

Nemirnega dojenčka najlažje pomirite z nežno uspavanko ter toplo in pomirjujočo nočno lučko. Predvajajte eno od 5 sproščujočih melodij in vklopite nočno lučko iz katerega koli prostora doma. Vaš dojenček bo brez truda in hitro zaspal.