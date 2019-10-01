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  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom
  • Zanesljiva povezava z otrokom

Izdelek ni več na voljo

Philips AventDigitalna videovaruška

SCD603/00

3.6
| (7) Ocene
Zanesljiva povezava z otrokom
SCD603 vam vedno omogoča neprekinjeno in zanesljivo povezavo z otrokom. Poleg vrhunske kakovosti zvoka vam zagotavlja tudi, da otroka vidite podnevi in ponoči. Otroška varuška z dosegom do 150 metrov je popolnoma prenosna in enostavne uporabe.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Otroka lahko vidite in slišite kjerkoli v svojem domu

Zanesljiva povezava z otrokom

  • 6 cm barvni zaslon

Rezervno baterijsko napajanje v primeru izpada napajanja

Rezervno baterijsko napajanje na otroški enoti, da se ohrani povezava v primeru izpada napajanja

Svojega otroka boste vedno slišali s kristalno čistim zvokom.

6 cm barvni zaslon visoke ločljivosti

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.6

od 5

7

Ocene

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 