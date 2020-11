Pomirjujoča nočna lučka in uspavanke pomirijo malčka

Nemirnega dojenčka najlažje pomirite z nežno uspavanko ter toplo in pomirjujočo nočno lučko. Iz vsakega prostora v hiši lahko izberete eno od 5 sproščujočih melodij in vklopite nočno lučko, da bo dojenček lažje zaspal. (Vklop na daljavo ni na voljo v ZDA in Kanadi).