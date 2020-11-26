2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
100 % zasebna povezava
Nočna lučka in uspavanke
Funkcija TalkBack
Opozarjanje z vibriranjem
Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.
Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.
Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).
5.0
od 5
21
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Preverjen kupec
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Slabosti
žádná
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Prednosti
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Prednosti
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.