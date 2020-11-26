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  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Audio MonitorsOtroška varuška DECT

SCD570/00

5
| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
Nova otroška varuška DECT SCD570/00 zagotavlja napreden nadzor. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno čistim zvokom, ima senzor temperature, pomirjujočo nočno lučko in uspavanke za vas in dojenčka.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Napreden nadzor za vas in dojenčka

Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

  • 100 % zasebna povezava

  • Nočna lučka in uspavanke

  • Funkcija TalkBack

  • Opozarjanje z vibriranjem

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.

Energijsko varčni način Smart ECO

Energijsko varčni način Smart ECO

Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

21

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Slabosti

žádná

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Prednosti

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Prednosti

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.