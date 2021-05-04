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  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Audio MonitorsOtroška varuška DECT

SCD560/00

4.9
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
Z novo otroško varuško DECT SCD560/00 ste lahko povsem mirni in sproščeni. Zagotavlja najzanesljivejšo povezavo s kristalno čistim zvokom, nastavitev temperature, pomirjujočo nočno lučko in uspavanke za vas in dojenčka.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Dodatna podpora za vas in otroka

Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

  • 100 % zasebna povezava

  • Nočna lučka in uspavanke

  • Funkcija TalkBack

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Tehnologija DECT za popolnoma jasen zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.

Energijsko varčni način Smart ECO

Energijsko varčni način Smart ECO

Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

34

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

16/04/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic

Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.

Prednosti

Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou

Slabosti

Menu v anglictine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost s tímto výrobkem.

S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.