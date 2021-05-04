2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
100 % zasebna povezava
Nočna lučka in uspavanke
Funkcija TalkBack
Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.
Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Tehnologija DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) omogoča visokokakovosten in kristalno čist prenos zvoka, zato dojenčka vedno slišite.
Edinstveni način Smart ECO samodejno zmanjša oddajno moč in podaljša čas delovanja baterije. Bližje ste otroku, manj energije je potrebne za popolno povezavo (ni na voljo v ZDA in Kanadi).
4.9
od 5
34
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Paprika348
16/04/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic
Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.
Prednosti
Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou
Slabosti
Menu v anglictine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Panda17
01/10/2019
Česká republika
Maximální spokojenost s tímto výrobkem.
S chůvičkou, jsme maximálně spokojení. Má velký dosah, což se hodí na baráku, kde dosáhne i ven. Příjemné melodie, u kterých je možnost nastavení hlasitosti. Dcera má také ráda světílko.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.