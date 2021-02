Vklop nočne lučke in uspavank na daljavo.

Ko dojenčka položite v posteljico, bo morda še nekoliko nemiren. S pomočjo toplega in spokojnega sija nočne lučke ga lahko pomagate pomiriti in uspavati. Vklopite jo lahko s starševsko ali otroško enoto (vklop na daljavo ni na voljo v ZDA). Nemirnega dojenčka ne more nič bolj pomiriti kot nežna uspavanka. Iz katerega koli prostora v hiši lahko izberete eno od 5 sproščujočih melodij in tako dojenčku pomagate, da bo brez truda in hitro zaspal (vklop na daljavo ni na voljo v ZDA).