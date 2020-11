Tehnologija naravnega gibanja za hitrejši pretok mleka*

Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*