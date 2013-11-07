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Izdelek ni več na voljo
Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko
Spanje in prehrana sta ključnega pomena za zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z randomizirano klinično preiskavo so hoteli ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke Philips Avent Classic dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28 minut dnevno v primerjavi s primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s 74 minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem ponoči.**
4.4
od 5
5
Ocene
100%
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AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)
Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips Avent, manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca, predvsem ponoči.