Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z randomizirano klinično preiskavo so hoteli ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke Philips Avent Classic dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28 minut dnevno v primerjavi s primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s 74 minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem ponoči.**