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  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*
  • Pomiri otroka, predvsem ponoči*

Izdelek ni več na voljo

Philips AventZačetni komplet za novorojenčke

SCD270/00

4.4
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pomiri otroka, predvsem ponoči*
Začetni komplet Philips Avent SCD270/00 vključuje 2 x 125 ml in 2 x 260 ml steklenički za hranjenje brez bisfenola A
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Manj trebušnih krčev**

Pomiri otroka, predvsem ponoči*

Steklenička je izdelana iz polietersulfona – materiala brez bisfenola A

Steklenička je izdelana iz polietersulfona – materiala brez bisfenola A

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke, in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in hranjenja s stekleničko

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z randomizirano klinično preiskavo so hoteli ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke Philips Avent Classic dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28 minut dnevno v primerjavi s primerljivo stekleničko (46 minut v primerjavi s 74 minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem ponoči.**

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Omejitve odgovornosti

  1. Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)

  2. Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips Avent, manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca, predvsem ponoči.