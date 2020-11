Edinstvena sestava ščetin za globinsko čiščenje por

Ščetka za globoko čiščenje por ima edinstveno kombinacijo ščetin, sestavljeno iz debelejših in tanjših ščetin. Tanjše ščetine dosežejo pore in jih temeljito očistijo, debelejše ščetine pa odstranijo umazanijo. Ščetko sestavlja 20.000 ščetin, manjših od por, za vrhunsko čiščenje. Zagotavlja enostavno pot do čiste in zdrave kože brez nečistoč.