Philipsove najmehkejše ščetine za izredno nežno čiščenje

Z novo, izjemno občutljivo ščetko za čiščenje VisaPure Essential lahko kožo očistite bolje kot z rokami, poleg tega pa je do vaše občutljive kože izjemno nežna. Ščetka ima zelo mehke ščetine za zelo nežno čiščenje z manj draženja kože. Ščetine so tanke, daljše in prilagodljivejše, kar zagotavlja manj trenja na koži za mehak občutek in nežnejše čiščenje. Konice ščetin so dvakrat polirane, zato lahko nežneje drsijo po koži. S ščetko lahko na nežen način zagotovite, da bo vaša koža čista in zdrava.