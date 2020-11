Natančni nastavek za varno odstranjevanje obraznih dlak

Natančni nastavek ima vgrajen dodaten svetlobni filter ter omogoča varno in priročno odstranjevanje dlak z zgornje ustnice, brade in zalizcev. Uporabljate ga lahko tudi na drugih občutljivih predelih telesa, kot so pazduhe in predel bikinija in težje dosegljivi predeli.