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  • Preprečite ponovno rast dlak
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  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
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  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak
  • Preprečite ponovno rast dlak

Izdelek ni več na voljo

Lumea PrecisionSistem za odstranjevanje dlak IPL

SC2002/00

1 nagrada

Preprečite ponovno rast dlak
Aparat za odstranjevanje dlak Philips Lumea IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po vsem telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.
Poglej vse prednosti

Za vsak dan gladko in mehko kožo na obrazu in telesu

Preprečite ponovno rast dlak

  • Za uporabo na telesu in obrazu

  • 15 min. za depilacijo sp. dela nog

  • Za do 100.000 svetlobnih impulzov

  • Brezžična zasnova

Uživajte v gladki koži vsak dan

Uživajte v gladki koži vsak dan

Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito

Enostavno in učinkovito

Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po dveh dvotedenskih postopkih, optimalne rezultate in gladko kožo pa po štirih do petih dvotedenskih postopkih. Da boste ohranili te rezultate, postopek ponavljajte vsakih štiri do šest tednov. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 1500 prostovoljci.

Tehnične specifikacije

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