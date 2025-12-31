2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SC2002/00
Za uporabo na telesu in obrazu
15 min. za depilacijo sp. dela nog
Za do 100.000 svetlobnih impulzov
Brezžična zasnova
Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.
Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po dveh dvotedenskih postopkih, optimalne rezultate in gladko kožo pa po štirih do petih dvotedenskih postopkih. Da boste ohranili te rezultate, postopek ponavljajte vsakih štiri do šest tednov. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.
Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 1500 prostovoljci.
Nagrade
Ocene