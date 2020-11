Tud na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa

Philips Lumea ima pet nastavitev svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa. Čas odstranjevanja in pogostost polnjenja baterije sta odvisna od izbrane energijske nastavitve in območja uporabe.